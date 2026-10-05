Пожар на французском авианосце «Шарль де Голль»: причины и последствия

На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошёл пожар утром 5 октября во время планового технического обслуживания в порту Тулон, сообщает «Ведомости» со ссылкой на морскую префектуру Средиземного моря.
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