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Пожар на французском авианосце «Шарль де Голль»: причины и последствия

На единственном атомном авианосце Франции «Шарль де Голль» произошёл пожар утром 5 октября во время планового технического обслуживания в порту Тулон, сообщает «Ведомости» со ссылкой на морскую префектуру Средиземного моря.

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