Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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— Мама меня скоро заберёт? — с трепетной надеждой в голосе спросила брошенная малышка, её глаза светились ожиданием, хотя внутри уже зарождалось тяжёлое предчувствие.

— Мама меня скоро заберёт? — с трепетной надеждой в голосе спросила брошенная малышка, её глаза светились ожиданием, хотя внутри уже зарождалось тяжёлое предчувствие.

Софья никак не могла осознать, за какие проступки родители решили отправить её в далёкий тихий посёлок на краю леса.

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Комментарии
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мария тинус
Я, наверное, единственная, кто выскажется. Очень приятно было читать о бабушке, которая вложила всю себя и даже больше, в девочку, которую тупо бросили. Мамашке (биологической больше) этой девочки очень хочется в рыло дать. Один раз - за то, что в принципе ребёнка своей маме отдала, забеременев от нового мужика (был бы мужчиной, не дал бы ребёнка увезти с глаз долой), второй раз - за то, что позволила трахалю в доме командовать и между дочерью и трахалем выбрала не дочь. Третий раз - за то, что не настаивала, когда её мать врала, что пенсии хватает - это, етить лапоть, твоя дочь или приёмный ребёнок? Потому что мужчины к женщине приходят и уходят, а дети навсегда остаются. А четвёртый раз - чтобы закрепить.
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