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Как в цифровой сетке проступил порядок, которого никто не ждал

Как в цифровой сетке проступил порядок, которого никто не ждал

Строгие правила не всегда делают систему понятной. Это показало исследование физиков из Университета Иллинойса, опубликованное в Nature Communications: в клеточном автомате результат долго выглядел случайным, но со временем в нем проявилась скрытая структура.

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