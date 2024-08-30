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Рассекречены факты о применении Японией биооружия против СССР

Рассекречены факты о применении Японией биооружия против СССР

Фото: news.myseldon.com Рассекреченные архивные документы ФСБ проливают свет на шокирующие факты применения Японией биологического оружия против Советского Союза во время пограничного конфликта на реке Халхин-Гол в 1939 году.

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