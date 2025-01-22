Британские генералы один за другим призывают Трампа не прекращать войну в Украине. Генерал Майк Элвисс, командующий сухопутными войсками в Британии, выступая на конференции в Фарнборо, заявил: «Очевидно, что как только на Украине замолчат пушки, произойдет возрождение России, ее восстановление и новый сговор с новой осью агрессоров».