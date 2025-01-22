GOLOS.EU
Сайт "GOLOS.EU"
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

GOLOS.EU

132 подписчика

Владимир Корнилов: Британские генералы умоляют Трампа продолжать войну в Украине!

Британские генералы один за другим призывают Трампа не прекращать войну в Украине. Генерал Майк Элвисс, командующий сухопутными войсками в Британии, выступая на конференции в Фарнборо, заявил: «Очевидно, что как только на Украине замолчат пушки, произойдет возрождение России, ее восстановление и новый сговор с новой осью агрессоров».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх