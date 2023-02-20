РИА Новый день

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Клоун-наркоман затявкал...Зеленский поучил ...
  • Globo
    Весеннее обострение на почве синтетических препаратов.Задержан отправит...
  • Globo
    Рыба гниёт с головы, а чистить по-прежнему начинают с хвоста.ФСБ раскрыла хище...

На Урале потеплеет после резкого похолодания

На Урале потеплеет после резкого похолодания

В Екатеринбурге резко похолодало минувшей ночью. Столбики термометров к утру опустились до -22 °C, однако это явление будет кратковременным – днем начнет теплеть, и всю неделю будет -10…-15 градусов по ночам, а в дневные часы – комфортные -4…-6°.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх