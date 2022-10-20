Вик Уайлд о тех, кто сомневался в нем перед Олимпиадой-2022: «Если кто-то так говорил, пусть идет *****. Я один из лучших сноубордистов в истории»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал, как относится к хейтерам. – Ваша бронза в Пекине-2022 – это ответ всем хейтерам, которые спрашивали, зачем вы нужны сборной? – Для них у меня гораздо проще ответ.