Обязательные QR-коды: как осложнится жизнь антипрививочников

Нижняя палата парламента готовится рассмотреть законопроекты, согласно которым попасть в кафе, магазины, учреждения культуры, поезда и самолеты можно будет только обладателям QR-кода, подтверждающего перенесенный COVID-19 или медотвод от вакцинации.