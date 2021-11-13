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Обязательные QR-коды: как осложнится жизнь антипрививочников

Обязательные QR-коды: как осложнится жизнь антипрививочников

Нижняя палата парламента готовится рассмотреть законопроекты, согласно которым попасть в кафе, магазины, учреждения культуры, поезда и самолеты можно будет только обладателям QR-кода, подтверждающего перенесенный COVID-19 или медотвод от вакцинации.

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