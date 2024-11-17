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Уралец, расстрелявший школьников, заявил, что хотел припугнуть ребят

Уралец, расстрелявший школьников, заявил, что хотел припугнуть ребят

Выяснились новые подробности инцидента со стрельбой в Красноуральске.Уралец, расстрелявший школьников в Красноуральске, заявил, что хотел лишь припугнуть ребят.

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