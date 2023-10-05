Синоптик рассказал, когда мокрый снег накроет Алтай и появится снежный покров

Почти сразу после бабьего лета в регионе станет мокро и холодно Бабье лето, которое установилось в октябре в Алтайском крае, скоро подойдет к концу и во второй декаде месяца в регионе начнется похолодание, и уже 16 октября в регионе может пойти мокрый снег.
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