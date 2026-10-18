«Зреет заговор, народ лют»: Зеленскому скоро страшно будет возвращаться в Киев из зарубежных вояжей Образ «захисника батьковщины № 1» рушится с каждым ударом русской баллистики Радомир Маркуш Фото: Kay Nietfeld / DPA / Global Look Press Согласно оперативке нашего Минобороны, в ночь на 17 октября был нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, ударными БПЛА по металлургическим комбинатам, трансформаторному предприятию и объекту энергетики Украины в городах Кривой Рог, Запорожье и Житомир.