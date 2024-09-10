Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения требований промышленной безопасности, повлекшего гибель двух человек в Оренбургской области

Следственными органами СК России по Оренбургской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов,повлекшее гибель двух или более лиц), по факту возгорания на нефтепроводе в Курманаевском районе, в результате которого погибли два человека и несколько пострадали.