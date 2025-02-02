Путин заявил о возведении Бандеры в статус героя на Украине

На Украине возвели в статус героя Степана Бандеру, виновного в уничтожении евреев. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в его Telegram-канале.
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