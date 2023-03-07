Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Индиан-Уэллс (ATP). Медведев, Рублев и Циципас попали в одну половину сетки, Сафиуллин дебютирует на «Мастерсе»

Стала известна сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс. Карлос Алькарас получил первый номер посева и начнет со второго круга, где сыграет с квалифаером или Брэндоном Холтом (WC).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх