На саммите ШОС обсудят идею Путина о евразийской безопасности — Кремль

Создание новой системы евразийской безопасности обязательно будет обсуждено на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 4 июля сообщает РИА Новости.
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