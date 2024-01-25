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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 1.3.0 Сегодня ко...

Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 1.3.0 Сегодня ко...

Разработчики Diablo 4 выпустили срочные исправления к обновлению 1.3.0Сегодня комнада разработчиков Diablo 4 выпустили серию срочных исправлений, которые нацелены на исправление проблем с заданием “Барабаны хранилища”, затруднения с работой навыка “Усиленный грозовой шторм” и ослаблением урона Сына Мальфаса в открытом мире.

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