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Власти США вводят правила уведомления об отсутствии министров на работе после истории с госпитализацией шефа Пентагона

Власти США вводят правила уведомления об отсутствии министров на работе после истории с госпитализацией шефа Пентагона

В США примут специальные правила, которые будут регулировать необходимость уведомлять Белый дом о болезни или иной причине неспособности одного из министров выполнять свои должностные обязанности в течение определенного времени.

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