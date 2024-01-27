Власти США вводят правила уведомления об отсутствии министров на работе после истории с госпитализацией шефа Пентагона

В США примут специальные правила, которые будут регулировать необходимость уведомлять Белый дом о болезни или иной причине неспособности одного из министров выполнять свои должностные обязанности в течение определенного времени.
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