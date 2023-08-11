Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей

А посмотреть что за люди которые этот вердикт вынесли можно будет или как?

Николай Смирнов

Чушь идиотская, в рабочем Е-бурге больше Российской власти, чем в Москве и в Кремле, там подонков русофобов, укронацистов и апатридов давят до суда, когда они осмеливаются поганую пасть разинуть, а в Москве их не смеют трогать, их гарант защищает.