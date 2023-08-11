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Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей

Хулиганство по мотивам идеологической ненависти оценили в семь тысяч рублей

Не секрет, что в России есть граждане, которых просто корежит от символики СВО, а некоторые из них не могут держать себя в руках.

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Комментарии
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владимир тычинин
А посмотреть что за люди которые этот вердикт вынесли можно будет или как?
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18 час.
ВС
Может попробовать зайти на сайт суда г.Екатеринбурга?
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18 час.
Николай Смирнов
Чушь идиотская, в рабочем Е-бурге больше Российской власти, чем в Москве и в Кремле, там подонков русофобов, укронацистов и апатридов давят до суда, когда они осмеливаются поганую пасть разинуть, а в Москве их не смеют трогать, их гарант защищает.
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16 час.

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