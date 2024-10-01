Задержан мэр дагестанского Избербаша

В Дагестане задержали мэра города Избербаш Магомеда Исакова. Его подозревают в коррупции. По данным источника в правоохранительных органах, на который ссылается РИА «Новости», обыски проходят в мэрии дагестанского Избербаша и в доме задержанного главы города Магомеда Исакова.