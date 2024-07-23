Госдума рассмотрит законопроект об ограничении количества штрафов за неоплаченную парковку. 24 апреля 2024 года в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий изменения в отношении неоплаченных штрафов за парковку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии