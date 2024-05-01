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Погребняк: Не вижу альтернативы Семаку в «Зените»

Экс-футболист отреагировал на решение владельцев клуба продлить контракт с тренером. Бывший футболист сборной России Павел Погребняк прокомментировал новость о том, что новое трудовое соглашение «Зенита» с тренером Сергеем Семаком будет рассчитано до 2030 года.

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