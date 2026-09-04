Средний размер пенсии в России может превысить 29 тысяч рублей в 2027 году

К 2027 году средний размер страховой пенсии по старости в России может превысить 29 тысяч рублей. Такой прогноз РИА Новости дал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
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