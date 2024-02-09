Британцам посоветовали реже смывать воду в унитазах

В средствах массовой информации на Туманном Альбионе активно обсуждается по-настоящему смелое предложение депутатши тамошнего парламента от Консервативной партии Флик Драммонд как решить проблему устаревшей и обветшавшей системы канализации в Британии.
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