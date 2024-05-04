Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 334 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Пусть Рахмон имеет то, что заслужил. И пасет свое тучное черножоп..е стадо на своих пастбищах! Нам в России этот беше...Страх Рахмона: Та...
  • 213
    Пусть режут друг друга! Цивилизованная часть человечества от этого только выиграет!Страх Рахмона: Та...
  • Владимир Витковский
    ... пора бы уже и ливероколбасии и лягушатии испытать на себе ярость ДРАКОНА!!!В ФРГ ужаснулись ...

Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Поведение новых аргентинских властей вызывает все больше разных вопросов. Например, 3 мая глава Министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины Диана Мондино недипломатично заявила в интервью аргентинскому изданию Clarin, отвечая на вопрос о возможном присутствии военных из КНР на одном из объектов на юге страны, что китайцы «все одинаковые».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх