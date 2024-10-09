ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Майя Maja
    То , что этот мужик девочку взрослой уже считает, вот о чем мамане надо думать. Было бы не так, такие фразы подростку...Мой второй муж хо...
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О "тяжелой" женской судьбе в царской России.

О "тяжелой" женской судьбе в царской России.

  Вопреки господствующим у современных людей представлениям, будто до установления советской власти российские женщины занимались исключительно домашним хозяйством, воспитанием детей и страдали от домостроевских порядков, в 18-19 веках в России существовала целая когорта женщин, совмещавших роль жены и матери с ролью главы семейного дела.

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