О "тяжелой" женской судьбе в царской России.

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Вопреки господствующим у современных людей представлениям, будто до установления советской власти российские женщины занимались исключительно домашним хозяйством, воспитанием детей и страдали от домостроевских порядков, в 18-19 веках в России существовала целая когорта женщин, совмещавших роль жены и матери с ролью главы семейного дела.