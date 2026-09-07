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Бренд Unilever раздел звезду «Вне кампуса» ради рекламы средства для укладки

Бренд Unilever раздел звезду «Вне кампуса» ради рекламы средства для укладки

Один из брендов Unilever — Tresemmé — представил кампанию «Горячее кудрявое лето» (Hot Curl Summer) с американским актером Белмоном Камели в главной роли, звездой сериала 2026 г.

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