Оружие в обмен на паломников-хасидов: Украина начинает грязный шантаж Израиля

Политнавигатор Киев намерен отменить безвизовый режим с Израилем, чтобы добиться от Тель-Авива поставок вооружений, от чего израильская сторона отказывается.
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