Глава Еврокомиссии назвала сроки начала переговоров по принятию Украины в ЕС

Первый этап переговоров по принятию Украины в Евросоюз (ЕС) может начаться в 2025 году. Об этом 19 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен н на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
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