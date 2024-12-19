Глава Еврокомиссии назвала сроки начала переговоров по принятию Украины в ЕС

Первый этап переговоров по принятию Украины в Евросоюз (ЕС) может начаться в 2025 году. Об этом 19 декабря заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен н на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.