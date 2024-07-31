В Приморье число подтопленных из-за паводка участков увеличилось до 144

Количество подтопленных в результате паводка приусадебных участков за сутки увеличилось с 95 до 144. Также на дорогах зафиксирован 41 перелив, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.
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