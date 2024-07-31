Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Если б его четвертовали, то (возможно) Запад стал бы больше ценить жизни своих упырей. И за одного ихнего пятерых наш...Кремль выразил бл...
  • А Кудасов
    Ну и ладно. Шойгу на это с замами закрома приговил. И его покровитель присмотрит.Раскрыто место ба...
  • АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
    Пидор лохин так и остался пидором.Широкоплечий брут...

В Приморье число подтопленных из-за паводка участков увеличилось до 144

В Приморье число подтопленных из-за паводка участков увеличилось до 144

Количество подтопленных в результате паводка приусадебных участков за сутки увеличилось с 95 до 144. Также на дорогах зафиксирован 41 перелив, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства по делам ГО и ЧС региона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх