Avia.pro - СМИ Вы только представьте себе, я получаю сообщение от дочери, и что я вижу? Моего ребёнка тащит за руку взрослый мужчина — преподаватель! Тащит её по полу, как какую-то мебель, и это всё из-за того, что она не ответила на его глупый вопрос про омонимы! «Как? Как вообще можно так поступить с ребёнком?» — думала я, когда увидела это видео.
Скандал в учебном заведении: преподаватель применил силу к студентке, тянув её по полу
Комментарии
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Владимир Петров
Всё было. И студенток трахали педагоги...
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1 час.
Владимир Петров
Это по-вашему хороший? С девушкой так обращаться может только скот... Заспорила девица? Может, у неё критические дни... Адресуй вопросы другим, отправь девушку на место, предложи ей поспорить после занятий... Словесно разрулить ситуацию вполне можно было.
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58 мин.
SS
Sergey Sergey
Так проблема в том что студентка не ответила или в том что малолетняя овца срывала занятие и отказывалась выйти из класса?
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53 мин.
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