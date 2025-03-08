Недорогой Renault Duster 2025 предлагает сниженный на 1-2 л расход топлива

Продажи обновленного кроссовера Renault Duster 2025 модельного года начались в Бразилии. Хотя в Турции и Европе модель уже сменила поколение, в Бразилии продолжают продавать версию второго поколения, адаптированную под новые экологические стандарты.
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