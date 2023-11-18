НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitya Ostap
    Что за чушь, сво двух лет нетНемецкая пресса: ...
  • Аким Воземчук
    Ельцинский птенец .Состоит в антироссийской организации в университете  Стенфорда, разрабатывающей санкции.Это уже из...Объявлен в розыск...
  • Анастасия Гончарова
    у нас есть свой Посейдон,да такой что вам и не снилось что с вами после него будет!Германия намерена...

Германия намерена закупить ещё три «Посейдона» для своей военно-морской авиации

Германия намерена закупить ещё три «Посейдона» для своей военно-морской авиации

Германия покупает еще три морских патрульных противолодочных самолета Poseidon P-8A производства американской компании Boeing, в результате чего общий парк морской авиации ВМС Германии достигнет восьми P-8A.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анастасия Гончарова
у нас есть свой Посейдон,да такой что вам и не снилось что с вами после него будет!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх