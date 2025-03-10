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10 минут работы Медведева, Мирра вышла на Рыбакину, песики на трибунах. Главное из Индиан-Уэллс

10 минут работы Медведева, Мирра вышла на Рыбакину, песики на трибунах. Главное из Индиан-Уэллс

Супертурнир в Индиан-Уэллс продолжается, а мы собрали главные события ночи. Медведев поработал 10 минут Даниил Медведев во втором круге играл с талантливым и опасным Алексом Микельсеном, но матча не получилось.

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