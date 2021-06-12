МЧС поздравляет с Днём России

12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России!День России – это один из самых «молодых» и важных государственных праздников в стране, отмечаемый ежегодно 12 июня.
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