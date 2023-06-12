В День России военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине приняли участие в праздничном концерте

Лучшие творческие коллективы Сахалинской области представили вниманию сахалинцев новые вокальные и хореографические номера, а также подготовили репертуар из патриотических и русских народных композиций, которые исполнили вместе со зрителями.
Лучшие творческие коллективы Сахалинской области представили вниманию сахалинцев новые вокальные и хореографические номера, а также подготовили репертуар из патриотических и русских народных композиций, которые исполнили вместе со зрителями.
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