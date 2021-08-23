Комсомольская правда

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Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, военнослужащим – по 15 тысяч

Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, военнослужащим – по 15 тысяч

На встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье, 22 августа, президент Владимир Путин предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам по десять тысяч рублей и военнослужащим - по 15 тысяч рублей в среднем.

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