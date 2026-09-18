Более 350 БПЛА на Москву: что известно об атаке ВСУ на регионы России 18 сентября

В ночь на 18 сентября силы ПВО уничтожили 629 украинских дронов над 15 регионами России. Более 350 БПЛА летели на Москву.
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