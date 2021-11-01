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Права более 700 участников долевого строительства на Дальнем Востоке восстановлены по требованию прокуратуры

Права более 700 участников долевого строительства на Дальнем Востоке восстановлены по требованию прокуратуры

В Дальневосточных регионах по требованию прокуратуры в текущем году восстановлены права более 700 участников долевого строительства по 8 проблемным объектам, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.

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