Права более 700 участников долевого строительства на Дальнем Востоке восстановлены по требованию прокуратуры

В Дальневосточных регионах по требованию прокуратуры в текущем году восстановлены права более 700 участников долевого строительства по 8 проблемным объектам, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления Генеральной прокуратуры РФ по ДФО.
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