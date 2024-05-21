Украинский победитель "Евровидения" Kalush рассказал о пьянках с 6 лет

Олег Псюк, фронтмен украинской группы Kalush Orchestra, которая победила на "Евровидении-2022" с песней «Stefania», откровенно рассказал в эфире Youtube-канала "Формула Волошина", что фактически пить начал с 6 лет, а затем пристрастился и к наркотикам .
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