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Матиас Лессор – Ябуселе: «Я, ты и Кординье через год станем свободными агентами»

«Жду второго шанса. Я готов», – написал форвард сборной Франции через несколько часов после поражения от США в финале Олимпийских игр в Париже.

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