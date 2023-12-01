В Закарпатье вводят жёсткий режим контроля и проверки документов

Согласно решению совета обороны, новое положение вступает в силу с 1 декабря.В Закарпатской области, решением совета обороны, вводят повсеместную проверку документов у граждан региона, который будет действовать до окончания действия военного положения.
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