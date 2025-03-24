Giants Software выпустила 16-битную версию Farming Simulator Студия Giants Software удивила поклонн...

Giants Software выпустила 16-битную версию Farming SimulatorСтудия Giants Software удивила поклонников, выпустив Farming Simulator 16-Bit Edition – ностальгическую версию популярного симулятора, вдохновлённую эпохой 16-битных игр.
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