Сотрудников «Крокуса» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте

«Ъ»: СК считает, что сотрудники «Крокуса» причастны к гибели людей в теракте Два сотрудника «Крокус Сити Холл» стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в концертном зале.