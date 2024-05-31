Сотрудников «Крокуса» заподозрили в причастности к гибели людей в теракте

«Ъ»: СК считает, что сотрудники «Крокуса» причастны к гибели людей в теракте Два сотрудника «Крокус Сити Холл» стали фигурантами дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденного после теракта в концертном зале.
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