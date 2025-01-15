Поздравляем с Рождеством, Радость пусть войдет в ваш дом, Бог хранит от всех проблем, Бед чтоб не было совсем, Мир, спокойствие, уютВместе с Рождеством придут, Мы желаем вам добра, Благ всех, счастья и тепла! .
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