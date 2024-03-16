Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

857 подписчиков

В Новосибирской области сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь пассажирам сломавшегося автобуса

14 марта наряд дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МО МВД России «Искитимский» в составе инспектора ДПС лейтенанта полиции Алексея Абожина  и инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции Кирилла Ладышкина нес службу по обеспечению безопасности дорожного движения на автодороге Р-256 "Чуйский тракт".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх