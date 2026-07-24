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Регионы России

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Ринат Мяксиняев обсудил с министром спорта Мордовии развитие спортивной инфраструктуры региона

Ринат Мяксиняев обсудил с министром спорта Мордовии развитие спортивной инфраструктуры региона

Заместитель председателя регионального отделения ООО МСП «Новая Формация» в Республике Мордовия, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди» Ринат Мяксиняев совместно с председателем регионального отделения «Новой Формации» Радиком Конешевым провел рабочую встречу с министром спорта Республики Мордовия Никитой Николаевичем Ларьковым.

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