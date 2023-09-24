Посол России в Канаде высказался о приглашении нациста в парламент

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, пригласив в парламент страны нациста, в прошлом веке служившего в дивизии СС «Галиция», надругался над историей Канады и канадцами, заявил в интервью ТАСС 24 сентября посол России в Оттаве Олег Степанов.