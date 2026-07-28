Депутат Ткачев спрогнозировал принятие закона об отягчающем факторе VPN и ИИ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев заявил, что законопроект, признающий использование VPN и искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством при совершении преступлений, может быть принят уже осенью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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