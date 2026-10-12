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Ученые зафиксировали рекордный неурожай дикоросов в лесах Югры: почему нет ягод в тайге

Ученые зафиксировали рекордный неурожай дикоросов в лесах Югры: почему нет ягод в тайге

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 октября, ФедералПресс. Специалисты научного отдела природного парка «Кондинские озера» имени Л.

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