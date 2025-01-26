ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Корнеев Американский сенатор, член Республиканской партии США Томми Табервилл в эфире радио WABC 770 AM признал превосходство ВС РФ в конфликте на Украине и задался вопросом о необходимости мирных переговоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии